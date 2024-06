Lío legal entre Jorge Vergara y Angélica Fuentes dejó a Chivas con hueco financiero

Guadalajara.— Si las Chivas no contratan refuerzos, ¿es porque no lo desean los Vergara o porque las finanzas no están sanas? Las especulaciones sobre que el Guadalajara no invierte porque Angélica Fuentes está por iniciar un pleito legal o está corriendo uno ya, son falsas, puesto que Jorge Vergara (qepd) dejó sellado ese tema.

EL UNIVERSAL Deportes tuvo acceso a documentos de la disputa legal entre las partes, donde se señala de manera muy puntual que Fuentes ganó el juicio por un acuerdo de conciliación, y ahí quedó todo. Pero que hay daños colaterales por ese pleito, también es correcto.

Para explicar por qué las Chivas no hacen contrataciones importantes para reforzar al primer equipo, se necesita conocer a fondo el hueco financiero que dejó aquella batalla legal entre el entonces dueño Jorge Vergara y Fuentes. Fue desgastante y con graves consecuencias financieras, que obligó a activar el “Proyecto Consolidación Financiera” que ejecutó José Luis Higuera.

Ese problema ha dejado daños financieros, porque abogados que conocieron el caso aseguran que la empresaria pasó de ser acusada por malos manejos en la compañía (con un estimado de 400 millones de dólares, para enviarlos a cuentas suizas) a ganar el pleito y recibir una importante suma.

Fuentes y Vergara iniciaron relación legal en 2008, pero en marzo de 2015 él se entera que ella tiene la intención de divorciarse. La respuesta del entonces dueño de las Chivas fue quitarle el poder como CEO de Omnilife y Angelíssima.

En octubre de 2017, Fuentes gana los cinco puntos que interpuso, tras lograr un acuerdo conciliatorio. Vergara le paga por los dividendos de Omnilife, Angelíssima y Chivas, aceptando que bajo la administración de Angélica todo fue transparente y honesto.

EL UNIVERSAL Deportes tiene todos los documentos, pero la cifra exacta del pago de Vergara a Fuentes no es de dominio público.