Liga MX Femenil: Nayeli Rangel se siente privilegiada por su carrera en Tigres

Cuando era niña, mientras jugaba rodeada de varones, Nayeli Rangel tenía un sueño: Jugar en Tigres. El comienzo de la Liga MX Femenil encendió la llama de esperanza para una jugadora que se había preparado en Selección Mexicana (categorías menores y la absoluta), además de militar en las Ligas de Estados Unidos (Sky Blue FC) y España (Sporting Club de Huelva).

Ahora, seis títulos después y convertida en un estandarte para el equipo, la futbolista regiomontana asegura que —por momentos— no dimensiona lo que está viviendo.

“Es el club de mis amores, es el sueño que tuve desde que empecé a jugar futbol. Siempre soñé con jugar en Tigres. Es algo muy importante en mi carrera y en mi vida. Siempre es un privilegio y sigue siendo un sueño día con día... Disfruto todos los días de estar aquí. Es algo que no vi venir nunca y ahora, ya estar años acá en el club, me pone muy orgullosa y contenta. Se me hace muy normal lo que estoy viviendo, pero realmente no era muy normal al principio. Ahora te sientes profesional, cosa que antes era de no creer tanto ser profesional en México”, comentó Rangel, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Sin embargo, es consciente de lo que representa Tigres actualmente, siendo el equipo más ganador y que ha conformado un plantel competitivo y ganador.

“Tigres es un equipo muy competitivo, internamente también, pero sano”, sentenció la veterana de 31 años de edad.