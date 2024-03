Legendario jugador sudamericano se retira tras la muerte de su padre: "No puedo seguir sin él"

El próximo 7 de abril, uno de los máximo goleadores sudamericanos pondrá final a su carrera tras recibir la noticia de la muerte de su padre.

Se trata del atacante boliviano Marcelo Moreno Martins, actual jugador del Cruzeiro de Brasil, quien mediante una emotiva conferencia reveló el fin de su exitosa carrera.

El goleador de la Selección de Bolivia fue directo y mencionó que es una decisión difícil, pero que no puede seguir con la motivación necesaria.

"No tengo más a mi papá, lo perdí. Él me enseñó todo y me dejó un legado en el corazón. No puedo seguir jugando sin él, es mi verdad, no puedo. No vine a llorar aquí, tengo que ser fuerte. Me estoy levantando de ese golpe. Es muy difícil dejar de jugar al fútbol, mi trabajo que me dio todo en la vida, que me dio un plato de comida", mencionó.

Foto: EFE

Martins, quien anotó 31 goles con el representativo de su país y tiene la experiencia de jugar en Alemania, Inglaterra y Ucrania, reiteró que se entregó siempre en la cancha.

“Me entregué por completo. No es justo que la gente pague su entrada y verme jugar sin ganas, le estaría mintiendo. Lo hablé con mi familia y no jugaré más al fútbol. Mi corazón ya lo aceptó", finalizó.