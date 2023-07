Las Vegas.— El término “obligación” es una especie de tabú para entrenadores y jugadores. Jaime Lozano no es la excepción, aunque sabe que esta noche enfrenta el duelo más importante de su corta etapa al frente de México.

La semifinal de la Copa Oro, contra Jamaica en el moderno estadio Allegiant, vale mucho más que el boleto al duelo por el título. Ganarla le mantendrá en la lista de opciones para quedarse en el cargo. Si cae, su sueño se desmoronaría... Por ahora.

La casa de los Raiders vio cómo Diego Cocca perdía su puesto. Hoy, puede atestiguar un nuevo fracaso, con otro protagonista. El Jimmy no usa el término “obligación” en la previa, por más que tenga esa condición. “Tenemos a un muy buen rival, que últimamente se le ha complicado a México, es de los equipos más fuertes”. Postura basada en las vicisitudes que se han vivido en los más recientes duelos, en los que Lozano detecta un común denominador: Jamaica marcó el primer gol, lo que no quiere experimentar esta noche. “Hay que irnos al frente en el marcador, porque su contragolpe es muy fuerte”, recuerda. “Eso complicó mucho en el partido de la Nations League en el Azteca”.

En los casinos de Las Vegas, el Tricolor es favorito para recuperar el cetro de la Concacaf, mas Lozano se mantiene inmutable, bajo el discurso de la peligrosidad de Jamaica. “Si vamos seis o siete años atrás, Jamaica no tiene nada que ver con lo que es ahora”, sentencia. Pero los Reggae Boyz no son lo único que inquieta a Lozano, quien podría no contar con Edson Álvarez, debido a que no se ha recuperado de la lesión en la rodilla derecha.