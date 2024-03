La petición especial de Kevin Álvarez a la afición del América

Kevin Álvarez no vive su mejor momento desde que llegó al América para el torneo Apertura 2023. El lateral mexicano ha perdido protagonismo en el 11 titular de André Jardine.

Sin embargo, confía en retomar el nivel que lo llevo del Pachuca a las Águilas y hasta envió un mensaje y petición a la afición azulcrema.

"Ahorita, que confíen en mí, que voy a regresar. Tengo una lesión jodida que he tratado en los últimos meses, que voy a tratar de sacarla y pues nada, que me apoyen porque les voy a dar alegrías", declaró Álvarez para el podcast de Jesús Angulo, jugador del Toluca.

En 12 jornadas que van del actual Clausura 2024, Kevin Álvarez ha disputado nueve partidos; sólo seis de titular, para sumar un total de 571 minutos.

¿Qué lesión tiene Kevin Álvarez, jugador del América?

Kevin Álvarez no ha trabajado a plenitud con el cuadro americanista debido a una pubalgia que lo aqueja desde el año pasado.

“No es como ande mal ahorita, tuve pubalgia desde hace cuatro meses, más o menos. Es una lesión complicada, para la gente que ha tenido sabe cómo es de doloroso e incómodo", explicó en febrero en su podcast Triiisecta, junto a Miguel Layún e Igor Lichnovsky.

"El torneo pasado, por la emoción de mi primer torneo y ser campeón, de estar ahí, no pare nunca. Me inyectaba dos o tres veces a la semana, para poder jugar el fin de semana. Hasta la fecha así lo hago, en pretemporada me inyecté siete de ocho días , porque es muy jodida, pero cada vez el defecto era menor", explicó.

