La NFL obtuvo 25 nominaciones para los premios Sports Emmy

La National Football League (NFL) recibió 25 nominaciones para la cuadragésima cuarta edición de los premios Sports Emmy (Emmy Deportivos) por su trabajo a través de NFL Network, NFL Films, NFL.com, la aplicación de la NFL y la oficina de la liga.

Así lo anunció este miércoles la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión.

La serie NFL 360 de NFL Network obtuvo un total de 10 nominaciones en varias categorías, mismo número que los trabajos realizados por la productora de los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022, ambos con la mayor cantidad de nominaciones para un programa.

NFL 360 logró la mayor cantidad de estas nominaciones por la serie "Who If Not Us" que sigue a los miembros de la Liga Ucraniana de Futbol Americano mientras luchan en el frente de la guerra de su país.

"Who If Not Us" está nominada en las categorías Serie editada sobresaliente, Periodismo sobresaliente, Experiencia interactiva y Dirección musical destacada.

También fueron nominados los programas "Kahuku Mana", en Largometraje sobresaliente, y "See It Through", por Cortometraje formal.

Además, NFL 360 obtuvo nominaciones en las categorías de Programa especial editado para "El legado indeleble de Jimmy Raye" y "Mujeres en el futbol", y en Trabajo de cámara sobresaliente para "Kahuku Mana" y "NFL Africa: El viaje".

NFL Films obtuvo un total de nueve nominaciones este año, incluida una nominación por "Hard Knocks: Training Camp with the Detroit Lions", en Serie Documental, que sigue el trabajo del entrenador de los Lions, Dan Campbell, en los entrenamientos y pretemporada de su equipo.

Las otras nominaciones de NFL Films fueron por la cobertura de "Hey Rookie: Welcome to the NFL - The 2022 NFL Draft", "NFL Game Day All-Access: Super Bowl LVII" y "Road to the Super Bowl".

La oficina de mercado de la NFL recibió dos nominaciones; "Super Bowl LVII: Run With It" en la categoría Contenido de servicio público destacado y "Sorpresa comercial del Super Bowl de Diana Flores", anuncio protagonizado por la quarterback mexicana campeona con su selección en los "World Games 2022", en la categoría Historia destacada en español.

La cuadragésima cuarta ceremonia de los premios "Sports Emmy" se llevará a cabo el próximo 22 de mayo en el Jazz at Lincoln Center's Frederick P. Rose Hall, en Broadway, New York.