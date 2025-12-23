La mexicana Gabriela Rodríguez espera que su segundo lugar a nivel mundial ayude a visibilizar el tiro deportivo

Un año de ensueño ha vivido la tiradora mexicana Gabriela Rodríguez, quien hizo historia al convertirse en subcampeona mundial de tiro deportivo con escopeta.

La regiomontana lo consiguió bajo las nuevas especificaciones de la prueba skeet.

“Es algo con lo que había estado soñando muchos años y sobre todo este, porque era uno de mis objetivos más grandes, que 2025 fuera un año en el que yo ganara una medalla mundial individual, porque tenía en Copas del Mundo, pero todas en equipos mixtos, ninguna en individual”, dijo la tiradora, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Ser la primera mujer mexicana en obtener una presea mundial en la historia del tiro deportivo, es algo que la atleta no tenía tan presente al momento de competir.

“Empecé a caer en cuenta un poco sobre lo que significa, y no sólo para mí, sino para México y para el tiro deportivo. Espero que sea fuente de inspiración para todos los atletas en tiro deportivo y también un poco de motivo para que haya más apoyo y visibilidad hacia el tiro deportivo, que es un deporte poco común, además de poco visto y poco reconocido”, comentó Rodríguez.