La Liga Nacional de Baloncesto Profesional presenta la Copa Value 2023

La Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) presentó la Copa Value 2023, que se llevará a acabo en Chihuahua del miércoles 27 de septiembre al sábado 30 del mismo mes.

De la mano de Grupo Caliente y de Value Grupo Financiero, la LNBP creó este torneo tomando como base y tropicalizando la Copa del Rey de España, formato que también la National Basketball Association (NBA) emulará.

La Copa Value sustituirá al tradicional Juego de Estrellas con el objetivo de subir el nivel de la competencia en México, ya que únicamente los ocho mejores equipos de la tabla general tendrán la posibilidad de participar.

El presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Sergio Ganem, señaló que la introducción del certamen servirá como una innovación para toda la afición de la LNBP.

“Creo que no nos estamos equivocando porque la NBA acaba de anunciar que van a tener el In-Season Tournament, que viene a ser ese reemplazo del Juego de Estrellas. Lo que nosotros vamos a hacer en México, ahora también se está haciendo en la NBA”, compartió con orgullo el dirigente.

Santos del Potosí, Abejas del León, Libertadores del Querétaro, Fuerza Regia, Astros de Jalisco, Panteras de Aguascalientes, Halcones de Xalapa y, por supuesto, Dorados de Chihuahua, la franquicia anfitriona, serán los competidores que lucharán por la Copa Value y el premio, que no existía hasta antes de la presentación de la Copa Value.

“En este año no hay premio económico, a menos que alguien que conozco nos ponga un aliciente, un dulcesito”, manifestó Sergio Ganem haciendo referencia a Carlos Bremer, presidente y director general de Value Grupo Financiero.

El empresario mexicano, quien ha sido uno de los principales impulsores del deporte en nuestro país, no dudó en aportar 250 mil pesos para el ganador de la primera edición.

Mientras que la LNBP también contribuirá con la misma cantidad, es decir, el campeón recibirá medio millón de pesos, junto con el anhelado trofeo.

El presidente de La Liga Nacional de Baloncesto Profesional sentenció que esta será “la primera de tantas” ediciones que tendrá la Copa Value.