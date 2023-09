La Liga MX ya planea regulación de conciertos en estadios de México

Luego del regreso de los conciertos a México, tras la pandemia de Covid-19, los estadios abrieron de nueva cuenta sus puertas para albergar a artistas de todo tipo; sin embargo, esto desató una problemática que desnudó a la Liga MX en 2023.

Desde 2022, estadios como el Victoria, Azteca, Akron o BBVA, recibieron conciertos que dañaron sus canchas, sin causar problemas para efectuar sus siguientes duelos, pero sí atentando contra el espectáculo.

En 2023, esta situación obligó a la Liga MX a postergar tres duelos; dos en el estadio Jalisco: Atlas vs Toluca en el Clausura 2023; Querétaro vs América y Atlas vs América en el Apertura 2023 son los duelos que complicaron aún más el ya apretado calendario del futbol mexicano.

Después de esta situación, la Liga MX ya piensa en medidas en pro del futbol. EL UNIVERSAL Deportes pudo saber que para 2024 el organismo que rige la Liga buscará regular este tipo de eventos en recintos futboleros.

Aún se desconoce si será para el Clausura o Apertura 2024, pero se busca una mejor planeación para evitar afectaciones a los equipos y al calendario del futbol mexicano. Si bien, no se planea erradicarlos, sí se espera una mejor comunicación con los clubes de la Liga MX y evitar mayor desgaste en los campos.

“Si un equipo no tiene una cancha en estado perfecto no debe estar en una Liga importante. La calidad del espectáculo pasa por la calidad de las canchas”, declaró un molesto André Jardine, DT del América.

Y sí, viene la gira de Luis Miguel en algunos estadios de México… ¿Correrá peligro la Liguilla?