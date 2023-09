La Liga Mexicana de Beisbol no le daría asilo a Julio Urías

La carrera de Julio Urías en las Grandes Ligas pende de un hilo.

El pitcher zurdo se encuentra bajo licencia administrativa; es decir, separado indefinidamente de los Dodgers de Los Ángeles, mientras se realiza una investigación por cargos de violencia doméstica.

Hoy, el Culichi tendrá que comparecer ante la Corte en la ciudad californiana, para enfrentar las acusaciones que su pareja, Daisy Pérez, interpuso en su contra.

Recientemente, creció el rumor de que el pelotero mexicano podría “refugiarse” en nuestro país para continuar su trayectoria.

Sin embargo, el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Horacio de la Vega, considera que no sería “prudente” ni “correcto” que viniera de manera inmediata, sin antes solucionar su asunto legal, que es “bastante delicado”.

“Yo no estaría en la mejor de las disposiciones de recibirlo, en tanto no resuelva los trámites allá. Es un tema que no se puede soslayar. Hay que tomarlo con mucha delicadeza y responsabilidad”, compartió, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El directivo manifestó que “es válido tener segundas oportunidades”, pero pidió ser “coherentes” y “responsables”, porque “tiene que haber un respeto absoluto a la mujer y la equidad de género.

“Si cometiste un error, hay que aceptar que es una falta, y no podemos simplemente ignorarlo y decir ‘no pasa nada’ o ‘en Estados Unidos sí pasa y aquí no’. No, aquí también pasa”, puntualizó.

De la Vega dejó claro que él puede externar su opinión, pero “hay una asamblea que puede votar”.