La incómoda pregunta al entrenador de la Selección de Marruecos Femenil, que se convirtió en polémica Mundial

Previo al choque entre Marruecos y Alemania en el Mundial Femenil Australia – Nueva Zelanda 2023, un reportero de la cadena BBC cuestionó a Reynald Pedros, técnico del combinado marroquí, sobre la sexualidad de sus jugadoras.

Esta pregunta causó polémica en todo el mundo y en especial al estratega francés y a la jugadora Ghizlane Chebbak, quien lo acompañaba en la conferencia de prensa.

"En Marruecos es ilegal tener una relación homosexual. ¿Tienes alguna jugadora gay en tu equipo y cómo es la vida para ellas en Marruecos?", consultó el reportero al DT Reynald Pedros.

De acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales, la reacción de ambos fue de risa e incredulidad, por lo que optaron por no responder el cuestionamiento. Además, elementos de la prensa del equipo señalaron que era una pregunta política.

"No, no es política. Se trata de personas, no tiene nada que ver con la política. Por favor, deja que responda la pregunta", respondió el periodista en el video.

La question hallucinante d'un journaliste de la BBC à Reynald Pedros, sélectionneur de l'équipe nationale féminine du Maroc, et à sa capitaine Ghizlane Chebbak. 😳🇲🇦



« Avez-vous des joueuses homosexuelles dans votre équipe ? »



Leur réaction : 🤨

Alemania se impuso 6-0 en actividad del Grupo H de la justa femenil.

La BBC ya se disculpó por lo sucedido

La BBC se disculpó días después por la pregunta "inapropiada" que le hizo uno de sus reporteros en la rueda de prensa.

En una declaración posterior a CNN, la BBC reconoció que la pregunta “se pasó de la raya”.

“Reconocemos que la pregunta fue inapropiada. No teníamos intención de causar ningún daño o angustia”, dijo la emisora británica.

Otros reporteros que participaron en la conferencia de prensa acordaron que era inapropiado porque Chebbak podría haberse puesto en riesgo a sí misma o a sus compañeros de equipo al responder.