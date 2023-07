La directiva de Pumas confía en que Turco Mohamed tendrá una “gran historia” con Pumas

Pumas realizó la presentación oficial de sus cinco refuerzos para el Apertura 2023 en las instalaciones de La Cantera.

El evento contó con la presencia del presidente del club, Leopoldo Silva, y el vicepresidente, Miguel Mejía Barón, quienes les dieron la bienvenida.

La conferencia de prensa también sirvió para que los miembros de la directiva auriazul reafirmaran su apoyo al proyecto de Antonio “Turco” Mohamed.

“Cada torneo armamos de la mejor manera posible el equipo para ser protagonista. Estamos muy confiados en nuestro director técnico”, afirmó el ingeniero Silva.

Además, reconoció que para el nuevo certamen se atendieron “solicitudes” y “necesidades” que se tenían en el conjunto universitario con el objetivo primordial de “reforzar la defensa”.

Por su parte, el vicepresidente se sinceró y aceptó que se equivocó el torneo pasado al señalar que la misión era evitar el “descenso”, pero ahora la situación es diferente.

“La última presentación [de refuerzos] me atreví a decir que aspiraba a no pagar la multa. Hoy no me siento así, me siento muy confiado”, compartió el doctor Mejía Barón.