Kylian Mbappé: Era el mejor del colegio en español porque tenía el sueño de jugar en el Real Madrid

Kylian Mbappé, nuevo jugador madridista, destacó en la rueda de prensa de su presentación este martes que, a pesar de no ser el mejor en el colegio, sí que lo era en español, porque tenía el "sueño" de jugar en el Real Madrid y pensaba que conocer el idioma le ayudaría en su adaptación.

“Empecé en el colegio. No fui el mejor en el colegio, pero en español sí porque tenía el sueño de jugar en el Real Madrid y sabía que sabiendo español iba a ser más fácil adaptarme", destacó.

"Luego he tenido entrenadores que hablan español como Luis Enrique y Pochettino. No tengo miedo de hablar y cometer errores, me ayuda a aprender y mejorar lo más rápido posible”, continuó.

El galo restó importancia a la posibilidad de vestir el número 10 que actualmente pertenece a Luka Modric.

“Tenemos a un ‘10’. Una leyenda. Estoy orgulloso de estar cerca de él en el vestuario. Es un placer para mí. El dorsal no es importante para mí, lo tengo atrás y yo miro adelante, a la portería. El ‘9’ es un número importante en el Real Madrid por los jugadores que lo han llevado”, señaló.

También recordó como vivió la remontada del Real Madrid en 2022 contra el PSG cuando todavía era jugador del cuadro francés.

“Gracias a Dios ahora soy uno de ellos. Cuando yo estaba en París pensaba en el París, no en mirar el estadio y eso. Cuando juegas con otro equipo te centras al 100% en ello, no piensas en otra cosa. Esto es parte de la vida de un futbolista”, dijo.