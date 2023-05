Julissa Iriarte, debutará en la LMB como umpire: Sinceramente no me lo esperaba

Esta semana la Liga Mexicana de Beisbol vivirá un hecho histórico con el debut de Julissa Iriarte como umpire.

La joven sinaloense de 25 años entrará en acción en la LMB del 9 al 11 de mayo en la serie en la que los Olmecas de Tabasco visitarán a los Leones de Yucatán en la ciudad de Mérida.

"Sinceramente no me lo esperaba. Pensé que la llamada era para ver cómo estábamos trabajando acá en la Liga Tabasqueña. Me quedé sin palabras. No me la creía. Les tuve que dar el celular a mis compañeros para que lo detuvieran, no podía sostenerlo, no podía hablar”, dijo Iriarte al recibir la importante noticia.

Este martes debutará como umpire de bases y el jueves impartirá justicia por primera vez en esta liga detrás del home.

"El sacrificio más grande que he hecho para llegar hasta donde estoy es dejar a mi familia. A mi hija, a mis papás y a mis hermanos", comentó la oriunda de El Fuerte.

La presentación de Iriarte Félix se da en medio de la campaña de la LMB nombrada Out a las Barreras, que comenzó el 5 y terminará el 14 de mayo.

“Yo nunca me imaginé que iba a ser umpire. Juego desde hace muchos años softball, es mi pasatiempo favorito. Hace tres años un compañero me invitó a la pretemporada de umpires de la LMB, me gustó mucho esta profesión y quise seguirlo haciendo y llegar hasta lo más lejos posible”, añadió.

Julissa Iriarte debutará en la LMB - Foto: Cortesía