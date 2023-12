Julio César Chávez le dice “put…” a comentarista de Televisa

Julio César Chávez protagoniza un video viral en redes sociales donde insulta a un comentarista de Televisa, quien se encontraba grabando una sección.

En el video que el propio TUDN compartió se observa al comentarista de box Carlos Aguilar junto al youtuber Lalo Villar, a su espalda se alcanza a detectar que camina el expugilista.

Cuando Julio César Chávez se encuentra en la espalda de Aguilar le grita “put...” al narrador de Televisa y sigue su camino con una sonrisa en el rostro.

Aunque Carlos lo invita a la grabación, el sinaloense continuó con su camino.

Lee también Aficionados se encuentran Messi en el supermercado; el argentino hasta fotos se tomó

Posteriormente Aguilar le contó a Villar una anécdota donde el ‘Gran Campeón Mexicano’ se molestó y dañó su vehículo por poner en duda el resultado de una pelea.

“Habré tenido 20 años, veníamos de hacer la cobertura Pernell Whitaker contra Julio César Chávez. Yo siempre le he dicho, para mí no fue empate, para mí yo creo que la perdiste y siempre que lo digo se enoja”, recordó el ‘Zar’.

Aguilar contó que tras hacerle un comentario de dicha pelea, el entonces boxeador lo corrió y le terminó lanzando una piedra que tuvo consecuencias materiales.

“Yo esa vez como reportero le dije ‘Oye hay un sentimiento en el ambiente de que no empataste la pelea’ me corrió del entrenamiento. Tenía mi coche estacionado y él (Julio) sale despavorido la habitación donde estábamos, agarra una piedra y me la avienta y (cayó) sobre mi medallón de atrás”.

Lee también Raúl Jiménez vuelve a anotar en la Premier League; llega a dos goles con el Fulham