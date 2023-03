Jugadoras de la Liga MX Femenil, abandonadas por clubes y autoridades

No es la primera, ni la única, pero el sueño es que sea la última en sufrir este tipo de violencia, el acoso en sus redes sociales.

Luego de la salida de Scarlett Camberos del América, por buscar seguridad, al ser víctima de acoso y amenazas, el futbol femenil vive momentos seriamente turbulentos.

Pero el caso de la exatacante de las Águilas sólo es uno de los tantos que sufren las futbolistas en la Liga MX Femenil, como el de Selene Cortés, del Pachuca, quien también denunció amenazas vía redes sociales.

Paola López, exjugadora, recordó un episodio que sufrió precisamente en Pachuca. “Me iba del Hidalgo a mi casa caminando hasta que me dijeron: ‘hay un güey que te sigue’ y eso con los chavos no pasa… Es algo que los clubes deben atender, se tiene que hacer”, contó a EL UNIVERSAL Deportes. Aunque decidió no tomar cartas en el asunto, sabe que era un riesgo mayor que pudo terminar mal.

Ana Peniche, abogada deportiva, evidenció la falta de trabajo por parte de la Liga MX en estos casos, y enfatizó el vacío de leyes que castiguen severamente a los agresores.

“Se tiene que legislar y se tienen que crear normas verdaderamente estrictas y fuertes para este tipo de conductas, que quien cometa estos actos sepa que como consecuencia, va a pagar un precio alto; pero si no hay leyes, y no existen esas herramientas con qué vamos a exigir un castigo, si no puedo hacer más”.

López Yrigoyen, ex jugadora de Pumas, Pachuca y Cruz Azul, lamenta que las mujeres no dependan de sí mismas en esos casos, como los elementos de la liga varonil.

“Hay más movilidad cuando hay algo similar con un hombre, además de que también puede ser una cuestión salarios, tienen más forma de protegerse, tal vez tener un coche, quizás guarros, una casa propia que puede estar en un fraccionamiento con cámaras”, apuntó la exfutbolista.

Margarita Cerviño, psicóloga en deporte e integrante del COM, hizo un llamado para que las área especializadas trabajen más sobre la violencia y acoso que sufren las atletas en sus redes sociales, y puntualizó, que de ser necesario no sean ellas quienes manejan sus perfiles cibernéticos.

“A los atletas no los preparamos para estos casos. No sólo debemos trabajar en la resistencia física o al público, sino a lo que pasará con sus redes sociales y vida privada. Se espera que todo sea lindo, normal. Es urgente que clubes e instituciones nos preparemos para un manejo más inteligente en redes sociales”, advirtió para EL UNIVERSAL Deportes la especialista.