Jugadora del América acepta localía de Chivas en el Estadio Azteca

Este fin de semana se disputa el Clásico Nacional entre América y Chivas tanto en la rama varonil (sábado), como en la femenil (domingo) y los protagonistas ya están dando de qué hablar.

Karen Luna, defensora del América, lanzó una declaración que gustará muy poco a la afición de las Águilas, de cara al choque frente al Guadalajara.

"No es mentira. Me cuesta aceptarlo, pero no es mentira. Hemos enviado mensajes a la afición para que nos apoye, pero no nos afecta en nada, la balanza se ha puesto de nuestro lado. Vamos a jugar un Clásico y eso nos motiva mucho", declaró la lateral.

Por su parte, Blanca Félix, portera de las Chivas, destacó la relevancia que tiene disputar un Clásico Nacional tanto para los hombres, como las mujeres.

"Disputar el Clásico de México es un privilegio que no tienen todos. Sé la relevancia e importancia que conlleva portar el escudo de las Chivas y más aquí, donde nos sentimos locales", declaró la histórica portera rojiblanca.