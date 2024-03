Jugadora de la Liga MX Femenil explota contra el arbitraje: "No me sentí protegida"

La Jornada 9 de la Liga MX Femenil presentó el duelo entre Pumas y Tijuana, compromiso que tras noventa minutos terminó con empate agónico (3-3) en el Estadio Olímpico Universitario.

Un juego que fue testigo de una acción que generó la molestia de Mónica Alvarado, jugadora de Tijuana que antes del descanso recibió un codazo en el rostro por parte de Aerial Chavarin.

Acción que pasó desapercibida para el árbitro Jesús Enrique Herrera, quien ante el reclamo de la jugadora de la frontera decidió amonestarla.

Unas horas después del compromiso, fue la misma Mónica Alvarado quien mediante redes sociales mostró su molestia ante el arbitraje y exigió cuidar la integridad de las futbolista.

“Después del codazo, le mostré al árbitro mi cara y, en vez de protegerme, me sacó una tarjeta amarilla. Algo tiene que cambiar. Los árbitros están ahí para protegernos y no me sentí protegida ayer (sábado)”, denunció Alvarado en su redes sociales acompañado de una fotografía en la que se ve el hematoma en el ojo.

De inmediato ante la publicación, los usuarios mostraron su apoyo y también pidieron a la Liga MX mejorar su arbitraje para evitar este tipo de acciones.