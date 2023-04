Juegos Olímpicos 2024: el mexicano Miguel De Lara consigue su boleto rumbo a París

San Nicolás de los Garza.— México tiene a su primer nadador clasificado para los Juegos Olímpicos París 2024. Miguel de Lara, de ANV Edomex, logró su boleto luego de dar la marca A en los 200 metros pecho.

El oriundo de Coahuila ganó esta prueba con tiempo de 2:09:60 minutos, con lo que cubrió la marca A establecida, que es de 2:09:68.

“Sabía que lo podía hacer, y al final lo logré”, comentó De Lara, quien de inmediato fue reconocido por todos los presentes, debido al trabajo hecho y por convertirse en el primer nadador tricolor en conseguir el boleto olímpico.

Miguel llegó a la alberca con el tiempo que acostumbra, para preparar esta competencia. Concentrado en lo que debía hacer, se mantuvo enfocado en dar lo mejor.

“Estoy extremadamente feliz. Salí a checar la marca cuando terminé la prueba, para saber si iba a París, y afortunadamente se dio”, comentó, alegre, momentos después de conseguir el tiempo que lo llevará a la siguiente justa olímpica. “Ahora, lo que debo hacer es seguir trabajando, prepararme bien, para tener un buen resultado [en los Juegos Olímpicos]”.

De Lara ahora disfruta de lo que buscó durante mucho tiempo: “Estuve en dos ciclos olímpicos, en los que me quedé cerca de asistir, pero ahora se me ha dado esta marca y sé que las cosas son posibles... Estoy muy contento. Se lo dedico a mis papás, a mis abuelos, a mi entrenador Sergio López y a todos aquellos que han sido parte de esto, porque es algo que no se puede hacer solo”.

Hay que recordar que, en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020 (celebrados en 2021), México tuvo representación de tres nadadores: Gabriel Castaño, quien igualó la marca A de su prueba para clasificar, además de Melissa Rodríguez y Ángel Martínez.