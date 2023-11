Juan Toscano desea que la NBA cambie su percepción de México para contar con una franquicia

Juan Toscano escribió su nombre con letras de oro en la historia de la National Basketball Association (NBA) al convertirse en el primer mexicano que levanta el Trofeo Larry O'Brien, con Golden State Warriors en 2022.

El basquetbolista mexicoamericano jugó durante tres años (2020-2023) en la mejor liga de basquetbol del mundo, donde portó las camisetas de los Guerreros, Los Angeles Lakers y Utah Jazz.

Recientemente, el alero decidió volver a jugar en nuestro país para convertirse en el líder de los Capitanes de la Ciudad de México de la NBA G League y para impulsar al deporte ráfaga.

“Quiero cambiar la percepción que todos tienen de México, todos piensan que es peligroso, que no tiene las facilidades que se necesitan para tener un equipo. Tenemos que hacer de todo para [que] la gente de Estados Unidos pueda ver qué es un lugar que tiene mercado”.

El nacido en California aseguró que “es nuestro deber como jugadores ayudar a que el deporte crezca” y aprovechó para solicitar el apoyo de Federación Mexicana de Baloncesto y del gobierno mexicano.

“Mi trabajo cuando estuve en la NBA era ser un embajador de México porque yo también quiero que un equipo de la NBA venga acá. Todos tienen que poner más atención, más dinero en el deporte, más oportunidades para los niños”.

En conferencia de prensa, como parte de las actividades que se realizarán antes del juego entre Orlando Magic y Atlanta Hawks el próximo jueves 9 de noviembre en la Arena CDMX, Juan compartió su opinión y les pidió a ambas franquicias ofrecer un buen espectáculo sobre la duela.

“Lo que yo quiero es que pongan un show para la gente de México porque, si ellos sienten el ambiente y los gritos de los mexicanos, la NBA puede decir 'hey, mira toda esta gente, este puede ser un lugar donde podemos poner un equipo de basquet, mejor que Seattle, mejor que Las Vegas'”.

Además, se atrevió a revelar a quién apoyará, aunque luego prefirió ser más cauteloso con sus declaraciones.

“A mí realmente me gusta Orlando Magic, un equipo realmente joven que tiene bastante talento. Para ser honesto, no tengo un favorito, sólo me gusta disfrutar el basquetbol”.

Toscano le recomendó a la afición mexicana que asistirá al recinto de la capital “que disfrute el juego y siga apoyando a la NBA porque no sabes cuantas oportunidades tienes de mirar a grandes jugadores”.