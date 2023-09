Juan Escobar sobre Cruz Azul: “Ya no hay margen de error, ya no podemos regalar nada”

Es ahora o nunca. Cruz Azul buscará este fin de semana sumar tres puntos o sus posibilidades de entrar a la fase final del torneo serán mínimas. Para el capitán de La Máquina, Juan Escobar, ya no debe existir margen de error, ni regalar nada en la cancha.

En conferencia de prensa, el dorsal 24, aseguró que aún hay tiempo para regir la crisis en el club: “Creo que estamos en la posición, pero es un poco difícil, cómo le dije a mis compañeros ‘todavía tenemos posibilidad de entrar a los primeros cuatro’. Estamos trabajando, dejando atrás lo que estábamos haciendo y enfocarnos en lo que viene. Creo que hay mucha calidad y lo demostramos en muchos partidos. Lastimosamente no se dio, pero ahí vamos. Ya no hay margen de error, ya no podemos regalar nada”.

El paraguayo está consciente que en algunos partidos no ha estado a la altura y que por eso se ha esforzado más en los entrenamientos para mejorar y ya no perder puntos tanto de local como de visitante.

“Es algo que puede pasarle a cualquiera, tener un bajón, pero yo creo que ellos están trabajando muy bien, yo me incluyo, por qué en algunos partidos no estuve al cien. Lo más importante es el trabajo, el ser exigente, hay que ser exigente con todos, por ahí es el camino”.

Respecto a lo que hacen día a día para recuperar el ánimo y la constancia, Juan Escobar indicó que, tanto con el Tuca como con Joaquín Moreno, las cosas son exactamente iguales y que el bajón futbolístico se debe más a ellos y no tanto al técnico en turno.

“Con el Tuca (Ferretti) se trabajó bien, tenía su manera de trabajar, igual el profe Joaquín Moreno lo hace muy bien. Como dije al comienzo, creo que fue más errores nuestros, por eso se daban los resultados negativos, todavía queda tiempo, todavía quedan 6 u 8 partidos por delante, hay que darle vuelta y trabajar porque el profe Joaquín está haciendo bien las cosas”, sentenció en conferencia de prensa.