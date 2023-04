Juan Dinenno y 'Toto' Salvio explotan contra el arbitraje en el Clásico Capitalino: Pasaron cosas raras

Los Pumas dejaron escapar la victoria ante el América en el Clásico Capitalino por un penalti que Diogo de Oliveira cometió sobre Sebastián Cáceres. Falta clara que fue aprovechada por Henry Martín para empatar el marcador.

Esta acción, así como muchas otras, hicieron enfadar a los jugadores de los universitarios que mostraron su molestia al término del vibrante choque en el Coloso de Santa Úrsula.

Juan Ignacio Dinenno, goleador de los Pumas, fue el primero en hablar sobre el trabajo del silbante central César Arturo Ramos en el duelo entre felinos y azulcremas.

“Que ellos hayan tenido el doble de falta que nosotros y la mitad de amarillas. Estaría bueno que unifiquen criterios o que nos vengan a decir cuál es el criterio ya que andan visitando las instalaciones la gente de Comisión, que vengan también con nosotros y nos expliquen las cosas porque contra Toluca pasaron cosas similares”, aseveró Dinenno en relación a la visita de Armando Archundia al Club América.

Por su parte, Eduardo Salvio también explotó contra el arbitraje y aseguró que no podía creer cuando se enteró de la visita de Armando Archundia al Nido de Coapa como parte de sus charlas habituales con clubes de la Liga MX.

“No lo puedo creer, cuando me enteré dije que eso no puede pasar, cómo va a pasar antes de un clásico ir a visitar a un equipo... Eso no puede pasar. Está mal, pudieron hacerlo en privado. Me tocó estar en otros lados donde también pasaban cosas raras. A pesar de todo, si metíamos nuestras ocasiones pudimos llevarnos la victoria”, dijo al término del Clásico Capitalino. "A mí me da igual si nos va a visitar (Armando Archundia), ya no va a cambiar nada. Hay que enfocarnos en lo nuestro y pensar menos en el arbitraje", agregó.

El Toto Salvio afirmó que el partido se le salió de las manos en varios lapsos al silbante César Ramos.

“A mí me hacen una falta en la puerta del área y no le sacan tarjeta amarilla y a Caicedo a los 30 segundos le sacaron una tarjeta amarilla. ¿Cómo no va a ser amarilla la falta que me hacen a mí? Son cosas que no se entienden, a veces el juego se le salió de las manos al árbitro”, dijo molesto el futbolista argentino.