Joshua Cavallo, futbolista abiertamente gay, pide matrimonio a su novio en el estadio del Adelaide United

El australiano Joshua Cavallo en 2021 compartió con sus seguidores de sus redes sociales sus preferencias sexuales, se convirtió en el primer futbolista en declararse abiertamente homosexual.

En esta ocasión Cavallo volvió a publicar una situación de su vida personal y se trata de la propuesta de matrimonio que le hizo a su pajera Leighton Morrell en el estadio Hindmarsh.

“Empezando este año con mi prometido. Gracias, Adelaide United por ayudar a preparar esta sorpresa, tu apoyo interminable significa mucho para mí”, escribió en su cuenta de Instagram.

Joshua publicó fotos de la pedida de matrimonio, en una de ellas se le observa hincado frente a su pareja.

“Me has provisto de un espacio seguro en el futbol, uno que ni en mis sueños hubiera sido posible y me has dado el coraje para vivir cada día de mi vida con autenticidad. Se siente bien compartir este momento especial en el campo, donde todo empezó”, agregó el futbolista.

Dicha publicación de inmediato se hizo viral en redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios en la publicación de Cavallo.

