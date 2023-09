Jorge Sánchez, "feliz" en el Porto; destaca el nivel competitivo del futbol portugués

El lateral mexicano, Jorge Sánchez, se ha declarado "muy feliz" tras sus primeros días en el Porto y alabó la competitividad de su nuevo equipo, donde "todos se matan en el campo".

En Porto "se vive de una manera diferente, muy competitiva. Todos se matan en el campo, todos quieren jugar. Hay una competencia interna positiva y muy competitiva y eso me ayuda a ser mejor tanto dentro como fuera del campo", declaró Sánchez en una entrevista con los medios del club, que recoge este viernes la prensa portuguesa.

Sánchez, cedido por el Ajax neerlandés, ocupa este viernes las portadas de los diarios deportivos portugueses, que compartieron una foto del defensa mexicano sonriente y con la nariz ensangrentada durante el entrenamiento de ayer.

"Existe mucha competencia. Vengo con la mayor ilusión y disposición para entrenar duro y mejorar lo que tenga que mejorar para que cuando me toque jugar esté lo mejor posible", aseguró.

Hace tiempo que los "dragones" quieren fichar a Jorge Sánchez, de 25 años, ya que lo siguen desde su etapa en el Club América, donde fue compañero de jugadores que luego fueron fichados por el conjunto portugués, como el argentino Agustín Marchesín o el colombiano Matheus Uribe.

En su entrevista, Sánchez recordó la conversación que mantuvo con Marchesín, quien le aseguró que "sería feliz" en los blanquiazules.

"Me conoce bien, sabe lo mucho que me gusta trabajar y aprender y demostrar en el campo que no doy un balón por perdido", comentó el internacional mexicano.

Durante su estancia en el Estadio Azteca, Sánchez también coincidió con otro ex del Oporto, Miguel Layún, de quien "aprendió bastante" y quien le envió un mensaje en video que lo dejó "emocionado".

"Aprendí bastante de él. Estoy emocionado por el video que me mandó, porque sé que fue de corazón y que quiere ver a otro mexicano triunfar aquí", apuntó el defensa.

"Los mexicanos que han estado aquí me han hablado de lo grande que es este club y lo que representa esta camiseta. Estoy consciente de lo que vengo a hacer, estoy muy contento y voy a esforzarme al máximo para lograr lo que siempre quiero, que es ganar títulos y campeonatos", prometió Sánchez.