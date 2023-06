Jorge Campos le roba el apodo a Luis García: "Yo sí soy doctor ahora"

El comentarista deportivo, Luis García, ya no será el único "doctor" de TV Azteca. Y es que, a través de redes sociales, Christian Martinoli compartió el más reciente logro de Jorge Campos: recibir un doctorado "Honoris Causa" por parte de la universidad canadiense Thompson Rivers University.

Campos fue condecorado por su trayectoria profesional. De acuerdo a la institución, recibió el reconocimiento por haber dedicado "su carrera posdeportiva a ayudar a los más necesitados, trabajando con varias organizaciones y creando su propia fundación para apoyar a jóvenes desfavorecidos”.

Ante esto, Christian Martinoli aprovechó la oportunidad para felicitar a su compañero de la fórmula "Martinoli, García, Campos y Zague".

"Díganle a Luis García que el apodo de 'Doctor' ya no le pertenece. A partir de hoy, el único 'Doctor' es mi Jorgito Campos y este título Honoris Causa lo avala", escribió Martinoli en su cuenta de Facebook.

Por su parte, en un video para TV Azteca, Jorge Campos aprovechó la oportunidad para lanzarle una indirecta a Luis García, pues dijo "yo sí soy doctor ahora".

Lee también: Jorge Campos le regala 15 mil pesos a un exentrenador que ahora recolecta PET

¿Por qué le dicen "doctor" a Luis García?





La realidad es que Luis García no es doctor. De hecho, el apodo nació a raíz de que —previo a una transmisión de los Jaguares de Chiapas— Luis habló de forma muy segura sobre temas de divorcio, casi como si hubiera estudiado un doctorado en leyes. De ahí que Martinoli aprovechará la oportunidad para ponerle el sobrenombre de "Doctor García".

"Yo me he casado tres veces. Así es que he ido varias veces al juzgado de lo familiar. Me marcaron un par de cuates y les di un par de consejos, consultorías del tema relacionado al derecho civil", explicó Luis García en un TikTok.