Jorge Campos le regala 15 mil pesos a un exentrenador que ahora recolecta PET

Jorge Campos, exportero de la Selección Mexicana, tuvo un emotivo gesto con Don Chava, quien fue uno de los entrenadores que lo descubrió en Acapulco y que hoy en día recolectaba PET en las calles para venderlos y generarse un recurso económico.

La situación de Don Chava se hizo viral en redes sociales gracias a un Tiktoker que se encarga de grabar personas de escasos recursos y posteriormente les regala dinero, fue cuando el exentrenador le contó que fue parte de los inicios de Jorge Campos.

Así que el tiktoker se encargó de hacerle llegar el video al ‘Inmortal’ y el ahora comentarista de Azteca Deportes tuvo un increíble gesto, le mandó saludos y 15 mil pesos.

LEE TAMBIÉN: América regresa al Nido, entre la incertidumbre de no tener DT y la gloria del equipo femenil

Primero el Tiktoker Verraty le mostró el video de Jorge Campos a Don Chava.

“Chava querido, Chavita. ¿Cómo estás? Soy Jorge Campos, ya escuché que me entrenaste y sí, me entrenaste y yo también me siento orgulloso de que me entrenaste y pasé por tus Fuerzas Básicas. Gracias, Chavita, gracias y por eso me llevaste a ese nivel, el mejor portero, gracias Chavita”, dijo exportero.

Ante esto, Chava no ocultó su emoción, misma que aumentó cuando le entregaron un regalo.

Campos le mandó un balón, pero en el interior contenía 15 mil pesos, este gesto conmovió a Don Chava quien guardó el dinero y le agradeció al reconocido ‘Brody’.