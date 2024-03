Jonathan 'Cabecita' Rodríguez se sincera y comparte la razón de su salida de América

Jonathan Rodríguez se convirtió hace unas horas en la última baja de las Águilas del América en el Clausura 2024 de la Liga MX, el atacante uruguayo y vigente campeón del futbol mexicano abandonó al equipo azulcrema para llegar al Portland Timbers de la MLS.

Una noticia que desató todo tipo de comentarios en redes sociales y que tuvo respuesta por parte del uruguayo, quien en su presentación lanzó un dardo al asegura que no se sentía querido y tomado en cuenta por la institución.

LEE TAMBIÉN Chicharito Hernández tiene un esguince de tobillo y entrena por separado en Chivas

“No paré ningún segundo desde que estaba en México. Sí me perdí un par de partidos pero fue por decisión del técnico de dejarme apartado. Estoy muy contento, feliz de estar y no veo la hora de que me autoricen la visa para poder jugar”, compartió en conferencia.

LEE TAMBIÉN Guillermo Ochoa recibe elogios internacionales por su actuación con la Selección Mexicana

Rodríguez, quien también tuvo un importante paso por Cruz Azul, añadió que durante momentos sintió que su ciclo en el equipo de André Jardine había terminado y ahora se encuentra feliz por su nuevo reto en los Estados Unidos.

“Me sentía como que había cumplido un ciclo en el América y no estaba teniendo tanta participación. Estoy muy contento, espero hacerlo mejor de lo que estaba antes”, finalizó.