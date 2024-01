Jon Rahm, del PGA Tour a su “polémico” debut en LIV Golf

La noticia conmocionó al mundo deportivo. El golfista español, Jon Rahm, firmó un contrato millonario con LIV Golf, la liga financiada por el gobierno de Arabia Saudí; aquella que “fracturó en dos” a dicho deporte.

Pese a que, meses atrás, Rahm externó que su “lealtad absoluta” se encontraba con el circuito estadounidense, PGA Tour, en diciembre del dos mil veintitrés decidió aventurarse en un nuevo camino: “Mi esencia no cambia”, sentenció tras unirse a LIV Golf.

Este fin de semana, la estrella debutará en los campos de la liga saudí, junto con su equipo “Legion XIII”. Bajo el sol del circuito “El Camaleón”, ubicado en la zona de Mayakoba, Quintana Roo, Rahm buscará romper con los estigmas y las críticas que, recientemente, han acompañado a su carrera profesional.

“Tuve muy claro, el día que decidí hacerlo, que habría gente que no estaría de acuerdo. […] No todos entienden porque no saben la vida que tenemos”, platicó en conferencia de prensa previa al torneo que se celebrará en territorio mexicano.

Rahm tiene un objetivo claro: seguir ganando. No hay más. “Corazón que no ve, no siente” y por ello, evita leer los comentarios en su contra; tiene la mirada fija en el futuro, en el crecimiento de su equipo en LIV Golf.

“Ganar individual. Ganar en equipo. Ganarlo todo”, sentenció.

¿Quiénes estarán en el equipo de Jon Rahm?

La “Legion XIII”, cuyo nombre tomó inspiración en una legión romana creada por el histórico Julio César, sabe que es un equipo joven; por lo que buscará ganar experiencia y conocerse como “familia” en los campos de “El Camaleón”.

“Tendré que conocer a cada integrante de mi equipo. […] Confío en que ya lo hago porque hemos pasado tiempo juntos”, detalló Rahm.

El conjunto, conformado por Jon Rahm como capitán— así como los golfistas Tyrrell Hatton, Caleb Surratt y Kieran Vincent— debutará del dos al cuatro de febrero en la edición Mayakoba de LIV Golf. Su integrante más joven es Caleb, quien tiene diecinueve años; una joven promesa del golf.

“Es un equipo muy joven. En teoría, falta un poco de experiencia, pero es algo que se puede aprender. Es un equipo con ganas de crear impacto y con la determinación de lograrlo”, finalizó el golfista español.

