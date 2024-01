Jerry Jones, dueño de Cowboys, explotó tras la eliminación del equipo ante los Packers

Para muchos el favorito en la ronda de comodines entre los Cowboys y Green Bay era el equipo de Dallas, incluido el dueño del equipo Jerry Jones, pero el juego estuvo del lado de los 'Empacadores' y ellos fueron los que avanzaron a la divisional tras haberse impuesto 48-32 a los 'Vaqueros'.

Esto hizo que el propietario de los Cowboys explotara y mostrara su molestia al término del encuentro en los vestidores del AT&T Stadium.

"No tengo comentarios ni respuestas sobre por qué y cómo no se hizo lo que debimos hacer. A los aficionados, disculparnos porque no es la forma de acabar una temporada. En las últimas tres horas no he dejado de preguntarme por qué fue así", apuntó Jones.

En esas palabras hacia la prensa, Jerry aseguró que no logró hasta ese momento entender cómo es que se cayó todo el trabajo de la temporada.

"Esto va más allá de mi compresión, teníamos altas expectativas y esperanzas, creí que estábamos en gran forma y ahora estamos eliminados".

Jerry Jones volvió a mencionar que tenían un equipo listo para ir más lejos en la postemporada, aunque tras el fracaso del domingo, prefirió evitar hablar tanto del entrenador como de los jugadores.

"Creí que estábamos en una posición para llegar lejos en estos playoffs, pero no lo hemos hecho. Por ahora no tengo nada qué decir del entrenador ni de los jugadores; esta es una de las mayores sorpresas para mal que me ha tocado desde que estoy metido en los deportes", añadió.