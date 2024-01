Jennifer Hermoso confiesa: "En Tigres volví a sentirme futbolista, estoy donde quiero estar"

El equipo más dominante en la Liga MX Femenil sin lugar a dudas es Tigres. Para este año, su refuerzo estrella fue la española Jennifer Hermoso, quien, a pesar de ser campeona del mundo y tener una exitosa carrera en Europa, reconoció que fue con las Amazonas donde "volví a sentirme a futbolista".

En entrevista con Marc Crosas para TUDN, la exfutbolista del Pachuca compartió sus objetivos y sentimientos como nueva futbolista de Tigres.

“No me pongo techo porque la vida me ha enseñado que mañana va a ver otro obstáculo, otro objetivo por cumplir y al día de hoy lo que siento y me hace feliz es sentir y vivir lo que me está pasando hoy que para mí es estar en uno de los mejores sitios donde podría estar, sentirme futbolista de nuevo, sentirme con una ilusión que hacía mucho que no tenía y el techo de Jenni ahora mismo no lo veo porque quiero ganar sí o sí con Tigres” confesó Jennifer.

“Para mí es un club que está entre los mejores a nivel del mundo femenino, tanto el compromiso que tiene, los objetivos, lo que están creando para ser uno de los equipos del mundo lo está teniendo Tigres. Como futbolista quiero competir, ganar y eso Tigres me lo está dando” agregó.

La futbolista de 33 años incluso reveló que, antes de venir a México, ya tenía en el radar al equipo universitario, a pesar de que su primera experiencia en la Liga MX Femenil fue con las Tuzas del Pachuca.

“Sinceramente antes de venir aquí en México, por el cambio de horario, no sigues tanto la liga o no eres consciente de lo que pasa aquí, pero cuando ya empezó a sonar la posibilidad de venir aquí sin que nadie supiera nada, tenía muy claro que Tigres tenía algo sin saber qué era, pero que me conectaba con eso. Después vine a Pachuca, me enamoré de México, y al final entre conversaciones, supe que era el lugar correcto” reconoció Hermoso.

Finalmente, la exfutbolista del Atlético de Madrid y del Barcelona habló sobre el crecimiento y desarrollo del futbol femenil en México, donde aseguró que al principio recibió comentarios de ser "una liga exótica".

“Cuando llegué hubo muchísimos comentarios de dónde me iba a ir, de que iba a una liga exótica, que causó revuelo en las redes, cuando vives al otro lado del charco la gente no sabe lo que está viviendo, lo que se está creando, queda mucho por mejorar, por recorrer, esta liga lleva seis, siete años de creación y tiene muchas cosas positivas. La estructura que tiene la liga de cuando voy a jugar el último partido del torneo no la he tenido nunca, en España tienes que esperar cuatro días antes para saber. Infraestructura en los clubes, instalaciones, no me las había encontrado antes, aquí están apostando por el equipo femenino, se está haciendo muy bien” concluyó.

