Jehu Chiapas, el técnico mexicano que puede ser campeón en España

Este día en Salamanca, España, un director técnico mexicano puede ser campeón.

Jehu Chiapas, exjugador de Pumas, huyó de México por la mala administración de equipos como Veracruz, al mando de Fidel Kuri, a rehacer su carrera en España, primero como jugador, después como técnico; y hoy puede ser campeón.

Chiapas está al mando del Salamanca, equipo que se encuentra empatado a un gol en la serie por el ascenso en la tercera división de España frente al San Andreu, y este día espera festejar y poner en alto el nombre de los técnicos mexicanos.

“Ante tantos problemas en México, tuve que irme y la verdad es que siempre tuve el sueño de educarme en Europa, aproveché para jugar y también para dirigir, todo me cayó de forma sorpresiva, pero lo hemos tomado muy en serio”, dice el ex volante quien tiene todas las licencias habidas y por haber que se necesitan en Europa, para entrenar hasta en la primera división.

Llegó a la aventura, no lo niega. Manuel Lobato, empresario mexicano es uno de los accionistas principales en el Salamanca, y durante años ha llevado a varios jugadores mexicanos al histórico club, tuvo como director general al ex técnico de Cruz Azul, José Luis Trejo, y hasta llevó de director técnico al exárbitro Marco Antonio Rodríguez. Que sólo duró algunos días en el plantel.

En el Salamanca estuvo gente como Jorge Chatón Enríquez; Martín Galván, Kristian Álvarez… “Ahora tenemos a Miki Guzmán -ex de Chivas- y Gustavo Carmona -ex de Lobos BUAP-. No es tan fácil como parece, todo ha costado trabajo”.

Se fue de México con una mano delante, con otra atrás. Fidel Kuri le quedó a deber, se fue a jugar, a entregar el futbol que le quedaba y a estudiar, porque no sólo de futbol vive el hombre.

“Llegué como jugador, se dio el ser auxiliar y bueno, por una u otra cosa el destino nos puso aquí”.

Aunque se trate de la Tercera Federación, una cuarta división de España, “ganar aquí no es nada sencillo. Estamos hablando de una Liga Profesional. No es de cuestión de edad, sino de jugadores que se dedican a esto. Hay 18 equipo en cada grupo y hay 16 grupos. Llegar a una final tiene su mérito”.

El nivel no es malo, “eso sí, es de mucho choque, de fuerza. Estamos en invierno, los campos no están en las mejores condiciones, esto es de mucho meter, pelear y a veces vas con equipos filiales lo que eleva la dificultad”.

Es una cuarta división, en México no existe un torneo así, pero eso no hace menos el esfuerzo de Jehú: “Vine a buscar conocimiento y quiero adquirir cada vez más experiencia”.

Esto es una muestra de que el técnico mexicano, “debe de aventurarse más, tratar de salir de donde se siente a gusto, la recompensa a largo plazo es buena”.

Y es que en muchas ocasiones, “llegan algunos compañeros, están seis meses por un máster y se van. Creo que esto debe de ser mucho más a fondo”.

Jehú Chiapas está ante el reto más grande de su carrera como entrenador. Puede alzar la mano como campeón, y hacer feliz a una ciudad que vive para el futbol.

Y después… “Claro que quiero regresar a México, mostrar lo que se ha aprendido y que muchos más vengan acá, a donde quieran. Sé que nosotros no tenemos la presión de un país sudamericano, donde la economía te nada ir por más, pero si uno quiere crecer, debe de aventurarse”.