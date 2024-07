Javier Aguirre y las candentes declaraciones que dio antes de regresar a la Selección Mexicana

Como si se tratara de una premonición, Javier Aguirre, durante la Copa del Mundo Qatar 2022, planteó un escenario catastrófico en el seno de la Selección Mexicana. Dos años después, ese presagio se ha vuelto realidad.

México vive una crisis futbolística innegable y en la Federación Mexicana de Futbol ven en el Vasco al héroe que los sacará del bache en el que se encuentran; sin embargo, la idea del técnico mexicano era otra hace un par de años.

"Voy a ser pesimista. Digamos que tocamos fondo... Crisis generan cambio. ¿Qué cambio? De entrada roce internacional, vamos a hacer como sea Copa Libertadores y Copa América, ya. Los cuatro años sí o sí", declaró en el programa Los Maestros de TUDN.

El exestratega del Mallorca, Osasuna, Atlético de Madrid , entre otros, enfatizó en aquella ocasión que no era un candidato para estar en la Femexfut; sin embargo, sí recomendó realizar un consejo consultivo.

"Hay que hacer un consejo consultivo. No elegir por el humor de los que estén encima... Traer cuatro o cinco que estuvimos... no me estoy candidateando. Hay que hacer un buen proceso, buscar un buen técnico que conozca el medio, no importa la nacionalidad". agregó el experimentado DT.

Javier Aguirre pidió no tener secuestrada a la Selección Mexicana

Irónicamente, Javier Aguirre dirigirá uno de sus primeros partidos en Pasadena, California, como uno de los compromisos de la FMF con la empresa SUM. Duelos que el Vasco criticó severamente en el programa de Televisa, mismo, donde pidió no secuestrar a la Selección Mexicana.

"Buscar un técnico que pueda hacer en cuatro años un proyecto. Tenemos que hacer un cambio verdadero, olvidarnos de SUM y de los partidos obligatorios en Pasadena o San Diego. No tener secuestrada a la Selección sino abrirla", concluyó.

