¿Javier Aguirre llegará a la Selección Mexicana? Duilio Davino lo explica

El proyecto de Jaime Lozano ha dado un giro inesperado, previo a la Copa América 2024 y rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Cambios inesperados en el seno Tricolor.

Previo al anuncio de la prelista de 31 elementos, Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales varoniles, respaldó a Jaime Lozano más allá del resultado en la justa de Conmebol.

"Lo voy a decir de una manera clara, contundente y espero no tener que repetirlo. Jaime Lozano es el técnico para el Mundial 2026 y este proyecto tendrá corte de caja hasta el último partido de México en la Copa del Mundo", aseveró Davino.

Duilio aceptó que el proyecto de renovación debió realizarse años antes, pero esperan no perder más tiempo y ven en la Copa América el momento ideal.

"Este proyecto se debió hacer hace varios años, estamos claros en eso, pero no se hizo. Antes que sea demasiado tarde estamos convencidos que es el momento de propiciar el empoderamiento de una generación de futbolistas que no han tenido un rol protagónico en los últimos tiempos. Eso no significa que los que no estén, ya no estén en el proceso, al contrario", agregó.

¿Javier Aguirre podría llegar a la Selección Mexicana?

Luego del fracaso de la Selección Mexicana en la Nations League 2024, el nombre de Javier Aguirre comenzó a sonar en el entorno Tricolor como asesor de Jaime Lozano.

Sin embargo, aún no se ha llegado a un acuerdo y Duilio Davino explicó que la puerta no está cerrada para nadie y que esa deberá ser decisión del "Jimmy".

"Habíamos comentado que íbamos a fortalecer el cuerpo técnico y se ha hecho. Seguramente vendrá alguien más adelante, pero será decisión de Jaime, cuando él lo decida y a quién él quiera", concluyó.