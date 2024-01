Javier Aguirre exige que el Mallorca muestre personalidad para enfrentar al Real Madrid

Luego de algunos días de descanso por la Navidad y el Año Nuevo, el balón volverá a rodar en el futbol español con el Getafe contra el Rayo Vallecano.

La LaLiga se encuentra a mitad de camino y Jornada 19 se pondrá en marcha este martes; Real Madrid, líder por diferencia de goles, volverá a las acciones el próximo miércoles cuando reciba al Mallorca de Javier Aguirre.

El director técnico mexicano es consciente de que su equipo no saldrá como favorito en el Santiago Bernabéu; sin embargo, confía en jugadores y, por lo tanto, les pidió “que muestren personalidad con la pelota".

Lee También El Sevilla tiene nuevo presidente en medio de una "guerra" familiar

El Vasco también señaló que los Bermellones apostarán por defenderse bien y tratarán ser efectivos ante la portería merengue.

“Vamos a competir y a ver si somos capaces de aprovechar lo poco que generemos. No sé si acusarán las bajas o no, pero jugarán con once y va a ser complicado”, compartió en rueda de prensa previa al duelo contra el conjunto de Carlo Ancelotti.