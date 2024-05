Javier Aguirre, al borde del llanto durante su despedida de Mallorca: "No me quiero romper"

Este jueves, Javier Aguirre se despidó oficialmente del timón de Mallorca. En un acto de agradecimiento, el conjunto español abrió un espacio para que "El Vasco" diera su "adiós" como director técnico.

"Es algo atípico para mí. Con otros clubes, me he ido como llegué, sin hacer ruido. Uno se va y ya está, al final queda el trabajo y las amistades, espero venir algún día aquí y que me reciban. Yo siento el calor de la afición y el respeto de ustedes", aceptó.

Momentos después, Aguirre contuvo el llanto y se mostró conmovido por el apoyo que recibió desde un inicio.

"No me quiero romper. Voy a aguantar como un bribón. No sé si pueda... Gracias a todos: Antonio, esa parejita que está ahí. Son amigos para siempre y eso va a aquí", reconoció con la mano en el corazón.

Si bien ésta fue una "despedida", se espera que "El Vasco" dé una conferencia de prensa para aclarar dudas sobre su salida y claro, sobre qué sigue en su carrera profesional.

Sigue en directo el acto de despedida de 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐫𝐫𝐞. — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 23, 2024

La trayectoria de "El Vasco" con Mallorca

Javier Aguirre llegó a Mallorca en marzo de 2022, y salvó tres veces la permanencia del conjunto en la Primera División de España, es decir, LaLiga.

Recientemente, alcanzó la final de la Copa del Rey, donde su equipo cayó ante el Athletic Club.

"Gracias por haber venido en momentos complicados porque bajábamos a Segunda. Tú y todo tu equipo habéis sido unos grandes profesionales. Nos hemos estabilizado en Primera después de estar muchos años en categorías distintas", sentenció Pablo Ortells, quien es directivo de Mallorca.