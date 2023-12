Jaime Lozano lamenta la falta de México en la Copa Libertadores: "Me hubiera gustado"

Las reacciones por la negativa de FIFA y Concacaf a México para volver a la Copa Libertadores continúan, ahora por parte de Jaime Lozano, estratega de la Selección Mexicana.

Lozano, quien estuvo en el sorteo de la próxima Copa América, lamentó la decisión y aseguró que le hubiera encantado ver a equipos mexicanos en ese histórico torneo.

“Me acaban de decir hace apenas una compañera, no tenía ni idea, me hubiera encantado, me tocó jugar, es similar a una Copa América, al enfrentar estas selecciones o a esos equipos, todos salimos beneficiados”.

Lozano, quien disputó varios partidos en la Copa Libertadores, reconoció varios puntos a favor de la competencia para los equipos de la Liga MX, ya que hacían crecer a loa jugadores.

“Es otro futbol, es enfrentar de visita, salir de tu zona de confort, de lo que vives, de lo que tienes a tu alcance, ir a Sudamérica no es fácil, al igual con Concacaf, me hubiera gustado, crecimos mucho en ese momento y eso hubieras esperado de los equipos de México, que tuvieran más competencia”.