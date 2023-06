Jack Grealish responde a las críticas de su celebración: "Viví el mejor fin de semana de mi vida".

Jack Grealish vivió hace unas semanas uno de los mejores momentos de su vida, al conquistar junto al Manchester City el triplete de la temporada 2023.

Instantes en los que la alegría y algarabía invadieron al jugador inglés, quien durante los festejos por ganar la Champions League en Estambul, fue motivo de críticas por la forma en la que festejó con exceso de alcohol.

Una situación que Grealish consideró especial y de la que no mostró arrepentimiento por las imágenes que rápidamente se hicieron viral, sentenciando que fue un momento muy especial.

"No me molestan las críticas por mi celebración. He logrado algo que ocurre una vez en la vida. La última vez que se hizo...no sé cuando lo hizo el United, pero no se fue hace mucho. "No me molestan las críticas por mi celebración. He logrado algo que ocurre una vez en la vida. La última vez que se hizo...no sé cuando lo hizo el United, pero no se fue hace mucho", comentó.

El atacante del los 'citizen', agregó que siempre al ser figuras publicas recibirá comentarios negativos, mismo que no le afectan para su siguiente reto en la Selección de Inglaterra.

"Hagas lo que hagas en la vida siempre habrá gente criticándote. Es parte de la vida. Mi prioridad ahora era Inglaterra por eso estuve en la concentración desde el martes", finalizó.