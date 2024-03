Inteligencia Artificial le juega en contra a Emilio Azcárraga

Vaya que le fue mal a Emilio Azcárraga Jean con el avatar que el área de Digital, Tecnología y Desarrollo del Club América le preparó.

Desde la publicación del avatar no han parado las burlas en contra de Azcárraga, cuando normalmente recibe muestras de afecto de la afición.

Lo que era una buena idea terminó por no ser lo que se esperaba, ya que los personajes desarrollados con Inteligencia Artificial no parecen tan bien logrados como deberían, por lo que el líder de las Águilas, actuales campeonas de la Liga MX, recibió varias críticas de aficionados en su cuenta de “X”, quienes a todas luces no quedaron contentos con el resultado y le recriminaron que no se vea tan natural.

El América es un club que siempre busca innovar en todos los sentidos, pero tal parece que en esta ocasión no lo hicieron de la manera más adecuada, ya que la respuesta entre los aficionados no fue la mejor, lo que provocó rechazo de un sector de la afición, que considera que el propietario de las Águilas se ve justamente “artificial”, cuando el plan era hacerlo ver lo más natural posible.

Ojalá la institución se ponga pronto las pilas para mejorar la imagen del líder del América, justo en un torneo donde el equipo va por su primer bicampeonato en torneos cortos y el boleto al Mundial de Clubes.

