Emilio Azcárraga Jean, ¿lanza indirecta a las Chivas?: "No es nuestro caso salvar temporadas con un partido"

América sufrió frente al Guadalajara para conseguir el pase a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf y ahí estuvo Emilio Azcárraga Jean en el Estadio Azteca, presidente y propietario del América.

Lo sufrió y disfrutó como un aficionado más de las Águilas, pero hoy se puso el traje de directivo y alto mando del Club América para presentar su nuevo avatar de Inteligencia Artificial, pero también para dejar un recordatorio a sus jugadores.

“Yo creo que este equipo, como lo hemos dicho siempre, lo he platicado con Andrea (Pereira), con Henry (Martín), con los cuerpos técnicos y directiva, este club no está hecho para ganar juegos, este club lo construimos, lo queremos y lo trabajamos para que gane títulos", declaró en compañía de los capitanes de sus dos primeros equipos.

Ayer, tanto Javier 'Chicharito' Hernández y Fernando Gago, técnico del Guadalajara, destacaron el ganar frente a las Águilas, a pesar de quedar eliminados. Situación que en el América no hubiera sido bien visto.

"Se habla mucho cuando no ganamos un título de fracaso, en ese fracaso hay mucho análisis que se hace detrás de cámaras dentro del club, que no creo yo que sea un fracaso, pero en el nivel de salvar temporadas con un juego, no es nuestro caso”, agregó el directivo.

Chivas ganó al América pero el global dio el pase a las Águilas en la Concachampions - Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Emilio Azcárraga Jean lanza contundente mensaje a sus jugadores

No importa que sea repetitivo, Emilio Azcárraga Jean lo dice cada que puede, como advertencia o recordatorio: Este equipo tiene que pelear el título siempre, en cada torneo.

“Me han oído decir esto y no me cansaré de decirlo. El ADN y la personalidad que tiene este club, por eso es la grandeza que tiene, la dificultad y las virtudes que tiene para jugadores, cuerpo técnico y directiva", declaró.

El mandamás del Club América quiere sí o sí levantar otro título el próximo 26 de mayo con las Águilas, pero primero, quiere que su equipo gane de nueva cuenta el Clásico Nacional del siguiente sábado contra las Chivas, en el Estadio Akron.

"Estoy seguro de que el partido del sábado lo debemos de ganar, como debemos de ganar los Cuartos de la Conca, como debemos ganar el siguiente juego de la temporada y la Final del 26 de mayo. Es la filosofía que tengo”, concluyó Azcárraga Jean.