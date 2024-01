Hugo Ayala en Tigres Femenil buscará mantener la grandeza de las 'Amazonas'

Tigres es la genuina potencia (seis títulos de 12 posibles) y actual campeón en la Liga MX Femenil; sin embargo, la ambición y el hambre de éxito de las Amazonas no se limitan con su más reciente cetro.

Es por eso que el club realizó un movimiento en su organigrama, con la idea de navegar aún más hacia la propia identidad del plantel femenil: el nombramiento del exdefensa Hugo Ayala como nuevo director deportivo.

Pilar en la época de éxito de los Tigres como institución, comparte —en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes— que su único objetivo en el cargo es mantener a Tigres Femenil como el equipo más importante del futbol en México.

“[Estoy] comprometido con el club, con las Amazonas, para que esto siga creciendo. Quiero mantenerlas —junto con las jugadoras, cuerpo técnico y directiva— peleando siempre los títulos, como el equipo femenil más importante de México. Con base en eso se trabaja y se construye el equipo. Deseo que vean a Tigres Femenil como un equipo ejemplo y que todas quieran estar en este club”, expresó Ayala, sobre sus objetivos al frente de las felinas.

Además, destacó las cualidades que puede aportar como nuevo directivo de las Amazonas, las cuales mostró durante su etapa con el plantel varonil, en el que obtuvo cinco títulos de Liga.

“Profesionalismo, dedicación, mis ganas y mi hambre de seguir mejorando y entregarles lo mejor de mí desde donde me toca estar. Sé de la capacidad y de la calidad de las jugadoras que hay. Me estuve preparando para todo, me encanta estar dentro del futbol. Hice la carrera de director técnico, una licenciatura, terminé una maestría”, puntualizó.

Por si fuera poco, el equipo más ganador en la historia del futbol profesional femenil en México se reforzó con Jennifer Hermoso, reciente campeona del mundo con España; Alison González, canterana y subcampeona del mundo Sub-17; y Thembi Kgatlana, delantera sudafricana, porque el hambre del club es insaciable