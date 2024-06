Visiblemente molesto todavía por su ausencia en la Selección Mexicana que participará en la Copa América 2024, Hirving Lozano aprovechó su presentación con San Diego FC para hablar de su futuro en el Tricolor.

Asegurando que pese al trago amargo que significó no ser convocado, y el presente cambio generacional que vive el conjunto de Jaime Lozano, su idea es volver a representar a su país con miras a la Copa del Mundo de 2026.

“Estoy ahorita enfocado en mi familia. Yo siempre lo he comentado que soy muy feliz yendo a Selección Mexicana, cada oportunidad que me dan yo me entrego al máximo. Yo estoy abierto y sigo disponible de ir a la selección”, comentó.

En ese sentido, Lozano habló sobre lo que significará jugar en la MLS, rechazando que su participación en Estados Unidos sea motivo para ser relegado del equipo nacional.

“Para mí no es preocupación porque voy a seguir jugando y demostrando la calidad. Como siempre lo he dicho, seguiré trabajando para ganarme un lugar y si así es, iré con mucho gusto. Yo demostraré en la cancha y ya después el entrenador que esté decidirá”.

Por último, Hirving Lozano compartió la forma en la que Jaime Lozano le mencionó que no entraba en planes, deseando ahora desde fuera de la cancha lo mejor a todo el equipo.

"Me comentó que quería ver jóvenes y que no iba a participar. Me enteré que andaban acá, son decisiones que no están en mis manos, yo les deseo lo mejor y que ojalá empiecen de la mejor manera en esta Copa América”, finalizó.