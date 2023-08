Hija del Canelo Álvarez quiere ser actriz y el boxeador está en contra: “Dedícate al deporte”

Emily Cinnamon Álvarez es la hija mayor del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez y recientemente ha revelado que le interesa incursionar en la farándula como actriz, idea que no cayó bien el tapatío.

Hace unas semanas Emily formó parte de un evento de moda en Guadalajara, donde portó un vestido de la marca Ragazza y tras dicha participación se indicó que era el debut como modelo, situación que ya aclaró el Canelo.

“No debutó como modelo, más bien modeló un vestido para Jalisco”, afirmó el boxeador al programa Al Rojo Vivo.

Y fue cuando Saúl expresó que no le gustaría ver a su hija dentro de la farándula ya sea como modelo o actriz, mejor que lo haga en el deporte.

“No, no me gustaría que estuviera involucrada en los medios, en realidad, no como modelo, no como actriz, ni en ninguna otra área, preferiría que fuera deportista, de todos modos, estará expuesta a los medios debido a su participación en el deporte, ¿verdad?”, indició el boxeador.

Aunque el Canelo dejó claro que la decisión final la tiene su hija y a él sólo le corresponderá apoyarla, así como lo ha hecho durante la carrera de Emily en la equitación.

“Sí, ella me lo comenta, por supuesto, debo dar mi aprobación, pero al final del día, no se trata de lo que yo quiera, ¿verdad? Puedo tener muchas opiniones, pero al final, lo más importante es lo que ella desee, la apoyaré al máximo”, afirmó el próximo rival de Jermell Charlo.

Por el momento Saúl Álvarez se encuentra preparando su pelea del próximo 30 de septiembre donde se mide a Charlo exponiendo sus títulos de peso supermediano.

