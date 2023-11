Hija de Julio César Chávez arremete contra sus hermanos: "A veces me gustaría no saber nada de ellos"

En las últimas semanas la familia de Julio César Chávez ha vivido momentos llenos de polémica, todo ante los rumores de una recaída de Chávez Jr, misma que fue rechazada por el legendario boxeador.

Una situación que causó la reacción de Nicole Chávez, hija menor del expujilista que mediante su cuenta de Tiktok compartió un fuerte mensaje a sus hermanos por los problemas y situaciones que únicamente ponen triste a su padre.

LEE TAMBIÉN Rafael Márquez se perfila como sustituto de Xavi Hernández en el FC Barcelona

“Estoy harta que sólo den problemas, que a veces me gustaría no saber nada de ellos para no vivir angustiada, que me da vergüenza que siempre hagan públicos nuestros problemas familiares, que no se dan cuenta que nos hacen sufrir a todos”, publicó.

En esa misma publicación, Nicole mostró también su preocupación por Julio y Omar, las dos personas más importantes de su vida y con las que espera volver a ver reunidos y en paz.

LEE TAMBIÉN VIDEO: La impresionate introducción de los equipos de F1 previo al GP de Las Vegas

“Pero si me agarras sentimental, estoy segura que te diré: que no hay día que no le pida a Dios por ustedes, que les dé claridad y fuerza para salir adelante, que tengo la esperanza de volver a estar todos juntos, que extraño mucho cómo era todo antes”, escribió.