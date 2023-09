Henry Martín se sincera sobre sus festejos, previo al Clásico Nacional: "No me interesa lo que piensen"

El delantero de las Águilas del América, Henry Martín, fue claro: no le interesa lo que piensen los demás. De cara al Clásico Nacional, "La Bomba" sentenció que no le pondrá un alto a sus "polémicos" festejos.

"No me interesa lo que piensen y digan los demás, yo lo logré. Claro que, cada partido hay una exigencia de que piden nuevos festejos... Es difícil, no todo se puede, pero lo intentamos, por intentos no paramos", confesó en entrevista para TUDN.

Y es que, durante el Clausura 2023, Henry causó revuelo cuando imitó a Cuauhtémoc Blanco y "emuló" orinar la portería del Rebaño Sagrado. Pese a que el futbolista sabe que sus festejos pueden causar molestia, no está dispuesto a pararlos.

“Pienso que, el odio hacía mí, claro que ha subido. Definitivamente me gané muchos, pero obviamente, qué esperaban con los festejos. No me debo a los demás, yo me debo a mí, a mi equipo y a mi afición. Con que nosotros estemos bien, yo estoy bien", finalizó.

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional?

Sábado, 16 de septiembre

América vs Chivas/ 21:10 (hora del centro de México)/ TUDN, Afizzionados, Canal 5 y ViX Gratis