Henry Martín revela cómo era la relación con Gerardo 'Tata' Martino en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tuvo una de sus peores participaciones en Mundiales, en la pasada edición de la Copa del mundo Qatar 2022.

Para muchos, el gran culpable fue el entonces técnico del Tricolor, el argentino Gerardo Martino, y en esta ocasión Henry Martín, delantero del combinado nacional en el pasado Mundial, rompió el silencio sobre cómo era la relación con el 'Tata'.

"No, desgastada no. El 'Tata' es una persona muy recta, muy seria y él no te daba pie a nada. Con él era trabajar, trabajar, muchas veces trabajábamos dos veces al día, cansados, pero era su forma de ser... Hay técnicos que no te ponen a entrenar mucho", dijo en entrevista con TV Azteca.

Sin embargo, el delantero y goleador de las Águilas del América también fue autocrítico con él y sus compañeros.

"También pasa por nosotros, nuestra forma de ser que nada nos parece. En lo personal, ¿qué pudo ser? que viajamos muchísimo tiempo al Mundial y nos encerró un mes antes y otro en el Mundial, ese tipo de cosas pudieron cambiarse", agregó "La Bomba".

"Para mí es un gran entrenador, que trabaja muy bien. Si tú quieres estar en su equipo debes estar preparado para la exigencia máxima", concluyó.

Estados Unidos será potencia en el futbol

Para Henry Martín, Estados Unidos tiene todo para ser potencia mundial en el futbol. Tanto por infraestructura como su calidad actual, han hecho crecer su futbol.

Y aunque a nivel de clubes los sigue viendo hacia abajo, "La Bomba" elogió al combinado de las Barras y las Estrellas, quien busca llegar a la final de la Nations League.

"Estados Unidos ha crecido muchísimo. Es potencia en otros deportes, pero lo serán en futbol, por todo lo que están haciendo y construyendo... En MLS aún no lo creo, pero en Selección sí, cada vez es más complicado enfrentarlos", declaró Henry Martín.