Henry Martín explota por la goleada ante Toluca: “América no está para clasificar por repechaje”

América perdió por 4-0 ante Toluca, resultado que trajo celebraciones en el club mexiquense, y enojo en los azulcremas, situación por la que explotó Henry Martín.

El delantero de las Águilas habló al finalizar el encuentro y manifestó su enojo por la goleada que sufrieron.

“Tuvimos una plática fuerte en el vestidor, esto no nos define para nada, tuvimos un mal partido no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, Toluca hizo un partido perfecto”, expresó Martín.

Con este resultado América se queda fuera de la Liguilla directa, tendrán que afrontar compromisos de Play-In, hecho del que se siente mal Henry.

“Nos vamos a Play-In no es lo que queríamos una institución como esta, no está para clasificar por repechaje, queríamos clasificar directo, tuvimos la oportunidad y la dejamos ir, duele, pero no nos define”, puntualizó el seleccionado nacional.

Aunque todavía no conocen qué equipo será el rival de las Águilas en la siguiente ronda de la Liga MX, Henry confesó que en el vestidor entienden que no pueden equivocarse.

“Cada minuto cuenta, desde el principio, el equipo está consciente de ello, estamos muy dolidos”, reiteró el delantero.

Henry Martín y otros compañeros de América serán llamados a sus respectivas selecciones, pero confía que tienen el talento para conseguir el triunfo.

“Sí son bastantes (los convocados a su selección), habla del buen plantel que tenemos los que se quedan son muy buenos jugadores, André va a hacer un gran parado táctico confiamos al 100 por ciento en ellos, quien se quede va a dar la vida por la institución”, aseguró el atacante.

"Una institución como esta no está para calificar por repechaje"



