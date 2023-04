Héctor Herrera: "No pierdo la esperanza de volver un día al Porto"

Héctor Herrera llegó al balompié europeo en 2013, año en el que después de importantes actuaciones con los Tuzos del Pachuca firmó un contrato con el Porto de Portugal.

Equipos en el que rápidamente mostró su calidad y se ganó el cariño de los fanáticos con la obtención de dos Supercopas de Portugal y una Primeira Liga.

Una situación que ha puesto a pensar al jugador del Houston Dynamo, quien en entrevista externó su deseo de volver a jugar en el futbol de Europa.

“Por supuesto, un regreso al FC Porto será buscado y considerado por mí. Siempre querré volver al FC Porto, siempre será un placer vestir esa camiseta. Es cierto que podemos considerar que por ahora se ve lejos, pero no pierdo la esperanza de volver algún día al FC Porto”, aseguró el mexicano en entrevista para el diario O Jogo.

Herrera, quien jugó por seis temporadas en el cuadro de los Dragones, agregó que el equipo le dio muchas enseñanzas en todos los ámbitos y que será fundamental saber si a la directiva le interesa un regreso.

“La verdad es que hay que ver quién está en el club y quién no. Si cuentan contigo y si te quieren tener en cuenta... Repito, siempre sería un placer, me encantaría volver y ser parte de este increíble club, pasé los mejores momentos de mi carrera allí, tengo doble nacionalidad y no escondo el sueño de volver”