Gustavo Ayón confesó que pudo regresar a la NBA pero no quiso

El ex baloncestista mexicano Gustavo Ayón, ganador de 12 títulos con el Real Madrid, aseguró este jueves que en cada una de las cinco temporadas que estuvo en el equipo merengue tuvo la posibilidad de regresar a la NBA.

"Tuve la oportunidad de volver a la NBA cada año que estuve en el Madrid, pero nunca quise volver porque a mí me encanta el baloncesto europeo (…) Yo no veo NBA, no me gusta (…) A mí me gusta el baloncesto colectivo, el buen baloncesto, no en el que un solo jugador tira 30 tiros, mete 50 puntos y es la súper estrella”, explicó en una rueda de prensa.

Ayón, uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, jugó en la NBA entre 2012 y 2014, tiempo en el cual participó en 135 partidos y dejó promedios por noche de 4.7 puntos, 4.4 rebotes y 1.3 asistencias.

En la liga estadounidense militó para los New Orleans Hornets, el Orlando Magic, los Milwaukee Bucks y los Atlanta Hawks, sin embargo en ninguno se estableció como una figura y al abandonar la competición en 2014 fichó para el Real Madrid, equipo que lo describe en su web oficial como “uno de los grandes pívots de su historia” y que lo tiene en su sección de “Leyendas del Baloncesto”.

El ‘Titán’ Ayón elogió a su ex compañero en el Madrid, el caboverdiano Edy Tavares, quien este jueves obtuvo por cuarta temporada consecutiva el premio a Mejor Defensor de la Liga Endesa.

“Edy Tavares ha sido el jugador defensivo más dominante de España en los últimos 6-7 años, es un jugador que a pesar de ser alto ha encontrado movilidad en la parte alta del de la canasta. Tiene muchísimo alcance para cambiar la dirección de los tiros”.

