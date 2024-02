Guillermo Martínez, delantero de Pumas, recuerda su pasado en Chivas: “Mi presente es mucho mejor”

Guillermo “Memote” Martínez, quien este Clausura 2024 llegó como delantero a Pumas, tiene un objetivo claro: "Yo vine aquí a marcar mi propia historia". Por ello, de cara al duelo que los felinos disputarán contra Chivas, está dispuesto a poner en alto el nombre de su actual institución.

Lejos de querer aplicar una “ley del ex” en la cancha del Estadio AKRON, Martínez recordó su pasado con rojiblanco y se mostró agradecido por la formación que, en su momento, dicha casaca le instruyó. Sin embargo, se siente más cómodo en el presente, bajo el mando de Gustavo Lema.

"Si bien tuve un pasado ahí, creo que mi presente es mucho mejor. Me siento muy contento", platicó en conferencia de prensa.

“Memote” no siente desesperación por imponerse ante Chivas. Al contrario, le tiene respeto al Rebaño Sagrado y confesó que, si anota un gol durante el próximo partido, sólo sentirá una alegría normal, no soberbia. Al menos, eso sintió durante el último compromiso que los universitarios disputaron contra Puebla; ahí, el futbolista sentenció la victoria (3-0) ante La Franja.

Lee también Liga MX: Así quedó la clasificación general tras el final de la Jornada 9

“Como todo gol, para nosotros, es alegría. Yo creo que a veces se saca de contexto, haciendo un paréntesis en lo que fue el gol ante Puebla. El respeto a una institución no va de la mano si metes o no gol, sino saberte expresar bien del equipo en el que estuviste. Con Chivas estoy muy agradecido”, confesó el delantero.

Para “Memote”, el compromiso entre los rojiblancos y auriazules ―correspondiente a la octava fecha del actual certamen― significa “algo muy especial”. No tiene dudas de que el partido será “atractivo”. Ahí, buscará darle prioridad al trabajo en equipo y no a un título de goleo.

“A mí no me obsesiona un título de goleo. No me obsesiona ser el mayor anotador. Lo que vengo a hacer es campeonar con Pumas”, aceptó Martínez.

Aún así, no le molestaría alcanzar el título. Mucho menos si lo logra con la camiseta universitaria. Y es que, durante este Clausura 2024, suma cuatro goles que le han dado ventaja a los auriazules.

“Más con esta camiseta, para todos sería hermoso. Si se da, adelante, bienvenido sea”, finalizó.

¿A qué hora y dónde ver el partido desde el Estadio AKRON?

Sábado, 24 de febrero

Chivas vs Pumas/ 19:05/ TUDN, ViX Premium, Canal 5, Claro Sports, Claro Sports YouTube y Pluto TV.