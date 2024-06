El fichaje más esperado El Real Madrid oficializa la llegada de Kylian Mbappé, quien firma por cinco años y se une a la lista de astros que han jugado en el club blanco

(FILES) Paris Saint-Germain's French forward #07 Kylian Mbappe warms up during the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Metz at the Parc des Princes stadium in Paris, on December 20, 2023. Kylian Mbappe has signed for Real Madrid, according to the club, AFP reports on June 3, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)